Kum Ocağında Bıçaklı Kavga

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Akin köyünde bulunan kum ocağında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen G.S. (28), G.Ş. (25) ile Ö.Ö. (55), Y.Ö. (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından Y.Ö. elindeki bıçakla, G.S.’yi baldırından, G.Ş.’yi de elinden yaraladı. Bıçaklanmanın ardından G.S. ve G.Ş. de, baba Ö.Ö. ile oğlu Y.Ö.’yü darp etti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldılar ve tedavi altına alındılar.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

