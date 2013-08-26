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Kuma' Tartışması Kanlı Bitti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kız kardeşinin üstüne kuma getiren eniştesine sinirlenen genç, arkadaşlarıyla ablasının evine geldi. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kuma' Tartışması Kanlı Bitti
 Edinilen bilgiye göre olay, Yenipervane mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T isimli kişi, ablasının üzerine kuma getiren eniştesine kızıp arkadaşları Oğuzhan Yüca (29) ve G.A. ile eniştesinin evine geldi. Çıkan kavgada İ.T.’nin arkadaşı Oğuzhan Yüca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaralanan enişte E.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Oğuzhan Yüca'nın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri Eğitim Ve Araştırma HastanesiKumaölü
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