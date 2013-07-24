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Kur'an Kurslarına Katılanlara Güvenli İnternet Semineri

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan Güvenli İnternet Kullanımı İçin Bilinç Oluşturma çalışmaları çerçevesinde Kur’an kurslarına katılan öğrencilere seminer verildi.

Kur'an Kurslarına Katılanlara Güvenli İnternet Semineri
Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan Güvenli İnternet Kullanımı İçin Bilinç Oluşturma projiesi kapsamında, çocuklara internetin bilinen tüm olumsuzlukları karşısında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü personelince, Melikgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Gaziosmanpaşa Kur'an Kursuna devam eden öğrencilerden 310 kişiye toplam 3 oturum halinde "İnternet Güvenliği ve Sosyal Medyada Çocukları ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk Suçluluğu" konularında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
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