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Kur’an Nesline Kur’an Pınarı Sınavı”

Kur’an Nesli Platformu Kayseri’de “Kur’an Nesline Kur’an Pınarı Sınavı” düzenliyor.

Kur’an Nesline Kur’an Pınarı Sınavı”
3 kategoriden oluşan sınavda, 1. kategori çocuklar için kısa sure ve ilaveler olan “Kur’an Pınarı” kitabından, 2 ve 3’üncü kategoriler için 30. Cüz ve ilaveler “Kur’an Pınarı” kitabından adaylar sınava tabii olacak.
23 Eylül’de başlayan sınav kayıtları 22 Ekim 2017’de sona erecek. Sınav, 5 Kasım 2017 saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
Yüzlerce ödülün olduğu sınavda her yaş kategorisine uygun ödüller verilecek.
Sınav başvuru merkezleri;
  1. Kayseri Umut Der; Gevher Nesibe Mah. Mecidiye sok. Kevseroğlu Apt. No:/3
Kurşunlu camii yanı iletişim: 0531 274 47 21
  1. Okyanus Kitabevi; Cumhuriyet Mah. Tennuri sok. efe plaza No/ 13/B iletişim; 0352 221 37 86
  2. Özhan PVC; Seyyid Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. no:28/ A iletişim 0530 349 51 59
Kurum Haberi
 
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