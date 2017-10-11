Kur’an Nesline Kur’an Pınarı Sınavı”

Kayseri Umut Der; Gevher Nesibe Mah. Mecidiye sok. Kevseroğlu Apt. No:/3

Okyanus Kitabevi; Cumhuriyet Mah. Tennuri sok. efe plaza No/ 13/B iletişim; 0352 221 37 86 Özhan PVC; Seyyid Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. no:28/ A iletişim 0530 349 51 59

3 kategoriden oluşan sınavda, 1. kategori çocuklar için kısa sure ve ilaveler olan “Kur’an Pınarı” kitabından, 2 ve 3’üncü kategoriler için 30. Cüz ve ilaveler “Kur’an Pınarı” kitabından adaylar sınava tabii olacak.23 Eylül’de başlayan sınav kayıtları 22 Ekim 2017’de sona erecek. Sınav, 5 Kasım 2017 saat 10.30’da gerçekleştirilecek.Yüzlerce ödülün olduğu sınavda her yaş kategorisine uygun ödüller verilecek.Kurşunlu camii yanı iletişim: 0531 274 47 21