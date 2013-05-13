Kur'anı Güzel Okuma Semineri

Pınarbaşı İlçe Müftülüğü tarafından Pınarbaşı İmam hatip lisesi konferans salonun da "Cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli bir din hizmeti sunmak, ses-seda ve mana bütünlüğü içerisinde güzel okunmasını sağlamak amacıyla, "Kur’an ı Kerimi Güzel Okuma Kursu" düzenlendiği belirtildi.

Kur’an ı Kerimi Güzel Okuma Kursuna Pınarbaşı ilçe müftülüğün de görev yapan 16 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, “İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların daha üst seviyede Kur’anı okuyup, okutmalarını, cami hizmetlerini yürüten personelin de, Kur'an-ı Kerim’in manasını da dikkate alarak güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla açılmaktadır” dedi.

Müftü Açıkalın, hizmet içi eğitim kursu Rehber Öğreticisi Selim Yıldırım hoca ya ve kursa katılan görevlilerle teşekkür etti.