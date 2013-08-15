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Kurşunlu Parkı Yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanına baktığı için Kayseri'nin en çok kullanılan parklarından biri olan Kurşunlu Parkı'nı yeniliyor. Kurşunlu Parkı, yenileme çalışmalarının ardından, daha modern ve daha kullanışlı hale gelecek.

Kurşunlu Parkı Yenileniyor
Kayseri halkının Meydan Parkı olarak da bildiği Kurşunlu Parkı'nın yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesince yapılan ihale sonuçlandı. Çalışmalar kısa süre içinde başlayacak ve en kısa sürede Kurşunlu Parkı daha modern bir görünüme kavuşacak. 1994 yılı öncesinde etrafı kapalı olduğu için kullanılamayan ve vatandaşlarca güvensiz bulunan Kurşunlu Parkı belediyecilik anlayışı değişince etrafı açılarak yeniden düzenlenmiş ve Kayseri halkının kullanımına sunulmuştu.
Cumhuriyet Meydanına bakan ve bu özelliği nedeniyle Kayseri'nin en çok kullanılan parklarından biri olan Kurşunlu Otoparkı için yeni bir proje hazırlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan bu proje doğrultusunda parkın yürüme yolları, kent mobilyaları ve aydınlatmaları yenilenecek. Parkın kısa süre içerisinde bitirilerek halkın kullanımına sunulacağı belirtildi.
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murat kuytuk 5 yıl önce

O. Park. Neredeydi

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orhan 5 yıl önce

gayserinin miydanindaki park bilader yani gokdelenin garsisi

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kemal 5 yıl önce

miğdan da var ya emekliler oturur

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