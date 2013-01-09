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Kurt Sürüsü Avcılara Saldırdı

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle dağda yiyecek bulamayınca yerleşim merkezine kadar inen kurt sürüsü, 2 avcıya saldırdı.

Kurt Sürüsü Avcılara Saldırdı
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve soğuk havanın 3 gün boyunca etkili olması nedeniyle dağda aç kalan kurt sürüsü, Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü kasabasına inerek 2 avcıya saldırdı. Yerleşim merkezine kadar inen 9 kurtun saldırısından ağaca çıkarak kurtulan avcılar, cep telefonu ile yardım çağırdı. Gelen diğer avcıların ateş açması sonucu bir kurt öldürülürken, diğer kurtlar kaçtı.
Karaözü Belediye Başkanı Şener Tatar, saldırıda yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.
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