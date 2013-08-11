Kuru Soğan, Zam Şampiyonu

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde (TR72) fiyatı en fazla artan ürün, kuru soğan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde,Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,15 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren yüzde 2,87 ile ulaştırma olurken, bunu yüzde 2,01 ile eğitim ve yüzde 1,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Giyim ve ayakkabı grubu ise yüzde 3,29 ile en fazla düşüşü yaptı.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde temmuz ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 24,19 ile kuru soğan, yüzde 10,41 ile karpuz ve yüzde 5,33 ile araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik) oldu. Yüzde 20,68'lik oranla Çarliston biber ve yüzde 20,23'lük oranla da şeftali ise en çok düşüş gösteren maddeler oldu.