Kuvvetli Lodos ve Ani Sıcaklık Değişimine Dikkat

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Bölgemizde rüzgarın, Perşembe günü gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği ve Cumartesi gününe kadar etkili olacağı beklenmektedir. Halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının, fırtına ile birlikte birkaç derece daha artacağı ve ardından gelecek olan soğuk hava sebebiyle Pazar günü hissedilir derecede (10-12 derece) azalacağı tahmin ediliyor'' denildi.

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Cumartesi günü aralıklı sağanak şeklinde görülecek yağışların, Pazar günü yağmur ve karla karışık yağmura dönüşmesi, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olmasının tahmin edildiği de bildirilerek, ''Lodos fırtınası, ani ve kuvvetli sıcaklık değişimleri (önce hissedilir derecede artış ve ardından çok kuvvetli düşüş) sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir'' uyarısında bulunuldu.