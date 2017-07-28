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Laptop çalan hırsız tutuklandı

Kayseri'de bir evin yatak odası camını kırarak içeri giren, 1 adet laptop çalarak kayıplara karışan 2 hırsızdan 1'i kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer firari hırsız ise her yerde aranıyor.

Laptop çalan hırsız tutuklandı
Melikgazi ilçesi, Hürriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde 24 Temmuz saat: 08.50 sıralarında meydana gelen olayda, iki hırsız, 57 yaşındaki E.Ö.'ye ait ikametinde yatak odası camını kırarak içeri girdi. Eve giren iki kişi, evde buldukları 1 adet laptop bilgisayarı alarak kayıplara karıştılar.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Evden hırsızlık yapan iki kişinin çıktığını tespit eden polis ekipleri, yapılan araştırma sonucu 22 yaşındaki T.Y. isimli şahsı dün yakaladı. Kamera kayıtlarında görülen ve kimliği tespit edilen 20 yaşındaki S.A.'yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Emniyet'teki ifadesinin ardından T.Y., Adliye'ye sevk edildi. T.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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