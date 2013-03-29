Liderlik Konferansı

Erciyes Koleji konferans salonunda düzenlenen konferansa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Lokman Koçer, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Güney, “21.yüzyılda liderlik yapacak olanların, toplumsal kültüre, ahlaki yapıya, sosyal sorumluluğa ve insani değerlere önem vermesi gerektiğini” dile getirdi. Yoğun ilginin olduğu konferansa katılan okul müdürleri sordukları sorularla konferansı renkli hale getirdiler.

Konferansın sonunda emeklerinden dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Güney’ plaket takdim edildi.