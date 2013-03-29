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Liderlik Konferansı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Erciyes Koleji işbirliği ile gerçekleştirilen programda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Güney, ‘21. Yüzyılda Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi’ konulu konferans verdi.

Liderlik Konferansı
Erciyes Koleji konferans salonunda düzenlenen konferansa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Lokman Koçer, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Güney, “21.yüzyılda liderlik yapacak olanların, toplumsal kültüre, ahlaki yapıya, sosyal sorumluluğa ve insani değerlere önem vermesi gerektiğini” dile getirdi. Yoğun ilginin olduğu konferansa katılan okul müdürleri sordukları sorularla konferansı renkli hale getirdiler.
Konferansın sonunda emeklerinden dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Güney’ plaket takdim edildi.
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