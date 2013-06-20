Lojmanlar Kalkıyor Yerine Park Geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lojmanların yıkılmasıyla oluşacak yeşil alan, şehrimize ayrı bir güzellik katacak" dedi.

Yıkım çalışmalarını yerinde denetleyen ve yıkımın ardından uygulanacak projeyi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, daha sonra çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Lojmanların ve iki villanın yıkılmasının ardından çıkacak alanın yeşil alan olacağına dikkat çeken Özhaseki, "Belediye olarak biz bir park projesi yaptırdık. Burası yeşil alan olacak ve Kayserili hemşerilerimize hizmet verecek. Bu alan 4 bin m2'den fazla. Belediyemizin önündeki yeşil alanla birlikte neredeyse 5-6 bin m2'lik yeni bir park alanı daha yapmış oluyoruz" dedi.

Projenin maliyetli bir proje olduğun söyleyen Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu yeşil alan çalışması biraz pahalıya mal oluyor. Çünkü lojmanların yıkılarak bir başka yere yapılması, binaların karşılığının verilmesi Büyükşehir Belediyemize tam 10 milyon liraya mal oldu. Kayseri'miz için helal olsun. Şehrin en önemli yerinde bulunacak bu yeşil alan, şehrimize ayrı bir güzellik katacak. Bir dönüşüm projesi olan bu alan hem Kayseri'ye bir kazanım olacak hem de Büyükşehir Belediyesi'nin önü açılmış olacak. Bu binalar inşallah bir ay içerisinde yıkılır ve ardından bizde park çalışmasına başlarız."