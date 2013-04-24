Lösemili Çocuklara Özel 23 Nisan Kutlaması

Belediye olarak yol, asfalt, park ve temizlik gibi alt yapı çalışmalarını günlük olarak gerçekleştirdiklerini Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak şehrin fiziki yapısı yanında bu şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşıladıklarını hatta eğitim ve sağlık sorunlarını çözüm getirdiklerini bildirdi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile dünya çocuklarının bir araya geldiğini ve beraberce gönüllerince eğlendiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.



"Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisimizce bu yıl çok farklı ve anlamlı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlandı. Çünkü bu yıl 23 Nisan Bayram kutlamalarının özel konukları vardı. Erciyes Üniversite Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi gören lösemili çocuklar aileleri ile törene davet edildi. Lösemi tedavisi gören çocuklar hem birlikte eğlenerek hem 23 Nisan bayramlarını kutladılar hem de yeni arkadaşlıklar ile moral buldular."



Prof.Dr. Mehmet Akif Özdemir, bu anlamlı günde bu çok anlamı programı düzenleyen ve lösemili çocuklara moral kazandıran onları mutlu eden ve eğlendiren Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclis Üyelerine teşekkür etti.



23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında Melikgazi belediyesi Çocuk Meclisi Halk Oyunları ekibi gösterimler de bulundu. Tiyatro bölümü öğrencileri 23 Nisan isimli eseri sahneledi ve Çocuk Korusu şarkıları ile misafirlere müzik ziyafeti sundu.



