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LPG Tankının İçine Saklamışlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, 7 kilo 300 gram esrar maddesi ile 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

LPG Tankının İçine Saklamışlar
Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde tacirlerine (sokak satıcılarına, uyuşturucu madde bulunduran, naklini yapan , kullanan ve ticaretini yapan şahıslar) yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kayseri-Malatya D-300 kara yolunun 20. kilometresinde bulunan Petrol İstasyonu karşısında risk analizine dayalı olarak bir araçta uygulama yapıldığı bildirildi. Uygulamada araçta M.S. ve M.U. isimli şahıslar yakalanırken, araçta yapılan aramada aracın bagajında bulunan LPG tankının içerisine zulalanmış vaziyette 7 adet sarı koli bandına sarılı vaziyette daralı ağırlığı 7 kilo 300 gram gelen haki renkli esrar maddesi ele geçirildi kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandan, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, sağlıksız koşullarda üretilen ve halk sağlığına ciddi zararları olan aynı zamanda vergi kaybına neden olduğu için ülke ekonomisi önünde önemli bir engel oluşturan gümrük kaçağı sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yapmış oldukları istihbarı çalışmalar neticesinde, Kayseri-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde bulunan Petrol istasyonu önünde yapılan uygulamada, M.İ.A. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada toplam 5 bin 900 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, faturasız ve bandrolsüz sigara elde edildi.
Gümrük kaçağı sigara naklinde kullanılan araca el konulurken, olayla ilgili M.İ.A. hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. (iha)
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