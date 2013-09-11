Madende Patlama 1 Kişi Öldü

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde bulunan bir madende sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada dinamitin patlaması sonucunda 38 yaşındaki Cuma K.’nın göçük altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Cuma K.’nın cesedinin göçükten çıkarılarak Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Hayatını kaybeden Cuma K.’nın cesedinin göçükten çıkarılarak Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.