Maganda Kurşununa Bir Kurban Daha

Kayseri ’de, gittiği düğünde oyun oynarken başka bir düğündeki maganda ların silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi İrem Uluışık, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde gittikleri düğünde arkadaşları ile birlikte saklambaç oynayan 9 yaşındaki İrem Uluışık, bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük İrem, buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi. Hastanede röntgenleri çekilen İrem Uluışık’ın başına isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İrem Uluışık’ın maganda kurşunu ile yaralandığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda İrem’in bulunduğu yere yakın başka bir düğünün de olduğu, maganda kurşununun oradan geldiği anlaşıldı. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, M.F.D. ve H.D.M’yi gözaltına aldı. Düğün magandaları, küçük İrem'in ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden İrem Uluışık’ın ölüm haberini alan anne Meral Uluışık ile baba Şamil Uluışık yasa boğuldu. İrem’den geriye çekindiği fotoğraflar ve videolar kaldı.

Bu arada küçük İrem'in babası Şamil Uluışık'ın Hatay'da görevli polis memuru olduğu, yakınlarının düğünü nedeniyle Pınarbaşı'na geldikleri öğrenildi.