Mağazanın Çatısındaki Yangın Korkuttu

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 27 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mağazada çıkan yangın, korkuya neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Caddenin dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında cadde trafiğe kapandı. Yangını gören vatandaşlardan bazıları meraklı gözler ile yangını izledi.

Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)

