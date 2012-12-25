Mahalle Halkı Sonunda İsyan Etti

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, halk otobüslerinin zamanında gelmediği ve mahallede yeterli bilet gişesi olmadığı gerekçesiyle halk otobüsünü durdurarak eylem yaptı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar yarım saat protestolarda bulundu. Protestoya katılan bir vatandaş, “Mimar Sinan otobüs seferlerinin değiştirilmesi nedeniyle toplandık. Bu soğukta bu kadar halk toplanarak sesini duyurmaya çalışıyor. Değiştirilen otobüs seferlerini geri istiyoruz. Bizim mahalleyi önemsemiyorlar. Okula giden öğrencilerimiz var. Otobüs yarım saatte gelir diyorlar ama gelmesi yarım saati geçiyor” diye konuştu.

Vatandaşların yaptığı eylem sonrasında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy ise, şunları söyledi: “Halk otobüslerinin zamanında gelmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bizim sistemimiz tamamen oto kontrol sistemine dayalı. Oto kontrol sisteminde bizim artı eksi toleransımız 3 dakika yani araçlar gerek son duraklara varışta, gerek şehir merkezi, gerek mahalle aralarına varışlarda takibi kendi oto kontrol sistemimiz kontrol eder. Mimarsinan kasabası ile ilgili düzenlemeyi kastediyorsanız bu ulaşım planlamasının bir gereği olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz eğitim öğretim süresi içerisinde, ramazan aylarında planlama yapıyoruz. Şehrimizde bağcılık çok önemli bir faktör. Bağ mevsimi zamanında planlamalar yapıyoruz. Tabii ki irdeleriz, sorgularız orada bir eksiğimiz, hatamız varsa bu düzenlemeyi yeniden yapabiliriz. Ayrıca, Kayseri genelinde 500 noktada bilet satışı yapılıyor. Mimar Sinan bölgesinde bulunan bütün bakkallar bizden bilet talep edebilir. Bu şekilde satış yapabilirler.”