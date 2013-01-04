Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı

Başkan Bekir Yıldız, "Köyden mahalleye dönüşecek 25 köy muhtarımızla, kanuni sorumluluklarını ve bundan sonra yapacakları iş ve işlemleri aktarmak için bilgilendirme toplantısı yapıldı. 2014 yerel seçimlerine kadar nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verildi. Mevcut 86 mahallemize 29 daha eklenince 115 mahallemiz olacak. Yeni katılan mahallelerimizden 13 bin 113 kişi daha bize katılacak " dedi.

Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları Esat Öztürk ve Mustafa Çapan'la birlikte Kaski Teftiş Kurulu Başkanı Veli Böke ve Kocasinan Belediyesi birim müdürleri yeni mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Açılış konuşmasını yapan Esat Öztürk, 'Belediyemize hoş geldiniz' diyerek başladığı konuşmasında, "Yeni çıkan 6360 sayılı yasayla ilgili bilgilendirme toplantısı için sizlere zahmet verdik. 27 Mart 2009 tarihinde 12 köy ve 5 belediye tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize katılmıştı. Bu tecrübeleri 25 muhtarımızla paylaşmak için zahmet verdik" dedi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan da, "Yeni dönemde inşallah beraber olacağız. Normalde yakın çevremizdeki orman köyleriyle ilgili çalışmalarımız oluyor, elimizden geldiği kadar sizleri boş çevirmedik. Bundan sonra da boş çevirmeyiz. Biz burada sizlere hizmet için varız. Güzel, yaşanabilir bir ortam oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Avukat Veli Böke de bu süreçte köy muhtarlıkları olarak yerine getirilmesi gereken konular hakkında bir brifing verip soruları cevaplandırdı.