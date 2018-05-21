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Mahalleli iyilik sofrasında buluştu

Sahabiye Mahallesi sakinleri, İlim Hikmet Vakfı öncülüğünde İyilikder tarafından organize edilen iyilik sofrasında buluştu.

Mahalleli iyilik sofrasında buluştu
Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde kurulan iftar sofrasına çok sayıda mahalleli katıldı. Arapça ve Türkçe afiş ve pankartlarla ‘iyilik sofrasına’ davet edilen mahalleliler, aileleriyle beraber iftar ettiler.
  İyilikder’in ‘komşularımızla iftar ediyoruz’ projesi kapsamında bir araya gelen 700 civarında mahalle sakini, İlim Hikmet Vakfı mensuplarıyla beraber iftar etti.
  ‘Komşularımızla İftar Ediyoruz’ projesi kapsamında, her Perşembe günü, özellikle Suriyelilerin yaşadıkları değişik mahallelerde iftar gerçekleştirilecek.
İHA
 
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