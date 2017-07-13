Mahir Ünal’dan yerel medyaya destek sözü

Moderatörlüğünü Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan'ın yaptığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Anadolu Medyasının sorunlarını ve çözüm bekleyen konuları dile getiren Burhan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan destek istedi.

Ünal bu soru üzerine " Biz sizleri seviyoruz, sizin yaptıklarınızı da iyi biliyoruz. Özellikle 15 Temmuz Sürecinde Türkiye'nin dört bir köşesinden yaptığınız canlı yayınlar ve programlarla Milli iradenin yanında durarak destek oldunuz. Sorunlarınızı biliyoruz. Uydu ücretleri, verilen para cazalar, telif hakları, RTÜK payları, Ekonomik sıkıntılar... Bunların çözümü noktasında önümüzdeki günlerde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir görüşme yapacağız. İnşallah sorunlarınızı çözeceğiz" dedi.

Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda yerel kanallara yapılacak desteğin ele alınacağını söyleyen Ünal, büyük oranda sorunların çözüleceği müjdesini verdi.

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