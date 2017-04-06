Mahkeme Başkanı: Darbeciyi öldürmek polis için şereftir

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Türksat'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından avukatı olmadığı için savunmasını yapmayan sanık Mustafa Altunay'ın savunmasına geçildi. Daha önce savunma yapmak istemediğini, şimdi savunma yapmaya karar verdiğini belirten Altunay, "Sebebi de öyle ya da böyle biz bir şekilde TÜRKSAT'ta bulunduk. Oraya helikopter ile gittik. Eray Uçkun Yarbaydan sonra en kıdemli kişi benim. Ben yüzbaşıyım ve kimse benim yüzbaşı olduğumu bilmediğine göre orada komutan olarak davranmadığım görülüyor" iddiasında bulundu.



HELİKOPTER DÖNMEYE BAŞLADI

Altunay, helikopterdeki kimseyi tanımadığını öne sürerek, "Biz oraya giderken telsiz aldık ve bataryaları boştu. Bilinçli olarak oraya gitsek 1 hafta öncesinden hazırlıklar yapılır, bataryalar doldurulurdu. Ben telsizleri alırken Eray Yarbaya 'Bunlar boş' dedim. Tatbikata gideceğimizi düşündüğüm için fazla teçhizat almadım. Helikopter TÜRKSAT'ın üzerinde dönmeye başladı. Ben ilk defa TÜRKSAT'a gittim, ne yerini biliyorum ne de başka bir şey. Planlı bir şekilde oraya gitsem daha önceden bunun planını yaparım, en kötü ihtimal uydudan görüntülerini araştırırdım" ifadelerini kullandı.



OLAYLARI BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

TÜRKSAT'ta bulunduğunu kabul eden Altunay, "Bir yerden 'araç geliyor' diye ses geldi. 'Dur' diye bağırdılar ama o aracın bunu duyması imkansız. Araç askerleri görünce gaza bastı, ardından ateş edildi. İlk olarak arabaya mı ateş edildi bilmiyorum. Araç tam nizamiyenin önünde durdu. Yaralı olup olmadığını bilmiyorum. Eray Yarbay ile birlikte biri geldi, 'Komutanım ne oluyor' dedi. 'Yemin ediyorum bilmiyorum' dedim. Onların şehit olduğunu burada öğrendim" dedi.

Sanıklardan Eray Uçkun'un sürekli telefonla konuştuğunu anlatan Altunay, "Kendisine ne olduğunu sorduğumda yayınların kesileceğini söyledi. Bana teknisyen olup olmadığını sordu. Birini bulduk ve teknisyenle birlikle sistemlerin oraya gittik. Kendisine silah doğrultmadım. 'Sistemler nasıl kapatılıyor' diye sordum. Ardından Eray Yarbay geldi 'Kapatabiliyor musunuz?' diye sordu. Ben de ilgilenildiğini söyledim. Birkaç kanal kapandı, hangilerinin kapandığını bilmiyorum. Daha sonra imha edilme kararı alındı. Eray Yarbay 'Uçaklar burayı bombalayacak' dedi. Bunun üzerine lojmanları boşaltmaya başladık. En son biz çıktık oradan. Ön tarafta tır vardı, yolu kapatmıştı. Araçlarla oradan geçtik. Birkaç kişiyi gördüm, polis olduğunu fark etmedim. Onlar bizi sivil sandı. Biz normal geçiyorduk oradan, ardından 'askerler' diye bağırdılar. Benim olduğum araç da dahil ateş etmeye başladılar. Arkadaki aracın durumundan haberimiz yoktu. Sonra arkamızdan bir araç selektör yaparak gelmeye başladı. 'Galiba bunlar bizi takip ediyorlar' dedim. Eray Yarbay 'Yapacak bir şey yok devam edeceğiz' dedi. Selektör yapan araç bizim araca ateş etmeye başladı" diye konuştu.



Gölbaşı istikametinde ilerlerken bir köye doğru gittiklerini, orada bir helikopterle bağlantı kurduklarını, sabaha karşı onları almaya geleceklerinin söylenildiğini anlatan Altunay, helikopter ile birlikte Akıncı Üssü'ne gittiklerini kaydetti.



AKLI BAŞINDA OLAN HERKES BUNU ANLAR

Gölbaşı Kaymakamının dinlenilmesini talep ettiğini belirten Altunay, "Neden sadece TÜRKSAT'ın önüne araç çekildi? Nereden öğrenmiş, kim söylemiş TÜRKSAT'a baskın olacağını. Ben helikoptere binmeden önce öğreniyorum TÜRKSAT'a gideceğimi ama biz oraya gitmeden hazırlık yapılmıştı. Bizi oraya gönderenler kimse, orada hazırlıklar yapan, güvenlik önlemleri alanlar da aynı kişilerdir diye düşünüyorum. Bu konunun açıklığa kavuşması için Gölbaşı Kaymakamının dinlenmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Aklı başında olan herkes bunu anlar" cevabını verdi.



MAHKEME SALONUNDAN ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Altunay, "Biz darbeciysek, suçluysak o polis memurları neden bizimle çatıştığını kabul etmiyor. Neden bu polis memurlarından kimse aracın içinde vurulan askeri vurduklarını söylemiyor" dedi. Altunay'ın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ademoğlu, "Ne demeye çalışıyorsun? Polisler için darbecileri öldürmek bir şereftir. Bu saklama gereği neden hissetsin ki? Zaten ülke savunma halinde. Bunu bir polis memuru neden saklasın?" cevabını verdi. Mahkeme Başkanı Ademoğlu'nun sözleri üzerine mahkeme salonunda "Bravo" sesleri ve alkışlar yükseldi.



Ardından eski Yarbay Eray Uçkun söz istedi. Müşteki beyanlarında paniğe kapılıp rica ettiğinin söylenildiğini hatırlatan Uçkun, "Ben astlarımla konuşurken nezaket kuralları çerçevesinde 'Gelir misin?' yönünde rica ederim" dedi.



AVUKATA ETEK FIRLATTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Türksat'a giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, salondaki izleyicilerden biri, sanık avukatına poşetten çıkardığı etekle tepki gösterdi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları sırasında salondaki izleyicilerin tepkileri nedeniyle gergin anlar yaşandı. Sanık avukatlarından Oğuz Çığın, müvekkiliyle ilgili savunma yaparken salondaki izleyicilerden biri bağırmaya başladı.



HAİNLERİ KORUMA

"Ağlama, ağlama. Şehitler için ağlamıyor da Vatan hainleri için ağlıyor." diyerek bağıran kişi, elindeki poşetten çıkardığı eteği avukata doğru salladı. Bu sırada "Sana etek getirdim, al bunu giy." diyen kişi, Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu'nun uyarılarına rağmen bağırmayı sürdürünce görevliler tarafından salondan çıkarıldı.



Bu arada, başka bir izleyici de avukatlara doğru, "Hainleri koruma. Bu vatan sahipsiz değil, size bırakmayacaklar. Hainleri değil, halkı destekleyin." diyerek bağırdı. Bu kişi de güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Mahkeme Başkanı Ademoğlu, salondakilere, "Avukat arkadaşlar, görevlerini yerine getiriyor. Lütfen müdahale etmeyin, yargılamayı sağlıklı şekilde icra etmeye çalışıyoruz." diyerek, duruşma salonunda düzeni bozanları dışarı çıkaracağı uyarısında bulundu.

Avukat Oğuz Çığın söz alarak, dünden beri savunma yapmaya çalışırken müştekiler ve izleyicilerin hakaretlerine maruz kaldıklarını belirterek, "Burada bir yargılama yapılıyor. Bu mesleği yedirelim mi, biz müşteki avukatı da olabilirdik." şeklinde konuştu.