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Mahkumlardan Tiyatro Gösterisi

Kayseri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu mahkumları ‘Ah Şu Gençlik’ adlı tiyatro oyununu sergiledi.

Mahkumlardan Tiyatro Gösterisi
Kayseri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda düzenlenen tiyatro gösterimine Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı ve Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kalpak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, tiyatro sanatçıları Ali Yaylı, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Bedia Ener, Balık Ayhan, Özden Özgürdal, Yusuf Ekşi, Faruk Karaçay ve Tuna Armağan, mahkum yakınları ve gardiyanlar katıldı.
Tiyatro sanatçısı Fatih Altın’ın öncülüğünde tiyatro eğitimi verilen mahkumlar, ‘Ah Şu Gençlik’ adlı tiyatroyu sergiledi. Katılanlar tarafından ilgi gören tiyatroda, 10 mahkum ve 3 cezaevi memuru hünerlerini gösterdi. tiyatro sanatçılarına taş çıkaran mahkumlar, izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi.
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