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Makedonya’da Türk Kültür Merkezi

Makedonya’nın Radoviş şehrinde Yesevî Yardım Hareketi’nin girişimiyle Türk Kültür Merkezi açıldı.

Makedonya’da Türk Kültür Merkezi
Yesevî Yardım Hareketi Balkanlara her alanda destek vermeye devam ediyor. Türklerin toplu olarak yaşadığı şehirlerden olan Radoviş’te Türk gençlerinin, Türk-İslam kültürünü alabilecekleri merkez talebine Türkiye’den cevap gecikmedi. Radoviş’te Yesevî Yardım Hareketi, Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi ve Doğu Makedonya Türkleri Derneği işbirliği ile Sultan Murad Kültür Merkezi açıldı.

Sultan Murad Kültür Merkezi başkanı Selman Yusuf Kültür Merkezi ile büyük bir ihtiyacın karşılanacağını belirten Selman Yusuf sözlerine şöyle devam etti;
“Kültür merkezinde Radoviş’te yaşayan Türk gençlerine dini ve milli duyguları aşılamaya çalışacağız. İnşaallah arkadaşlar bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmeyecekler.” dedi.

Yesevi Yardım Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Barış Doğan da Makedonya Türkleri’ne sünnet, kurban ve yardım kolileri ile hizmet verdiklerini anlattı. Barış Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü; Merkezimiz kütüphanesiyle, maç ve sinemalarını seyredebilecekleri alanıyla çok kullanışlı bir yer. Radoviş’te yaşayan Türk gençlerini dini ve örfi eğitimlerini geliştirebilmek, Türkiye ile olan bağlarını sağlamlaştırmak amacıyla Sultan Murad Kültür Merkezi’nde toparlamayı düşünüyoruz. İnşaallah Makedonya’nın diğer bölgelerinde de aynı kültür merkezlerinin açılışlarına devam edeceğiz.” dedi.
Haber: Tunahan Kaya
 
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