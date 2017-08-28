Maket trafik polisi aracı konuldu

Yaz aylarında sürücülerin trafik kuralı ihlalleri yapmasının önüne geçmek amacıyla Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şube müdürlüğü tarafından Niğde-Kayseri yolu ve Niğde-Adana karayollarına maketten gerçek boyutunda trafik polisi aracı konuldu

Maket trafik polisi aracını gören sürücüler bir anda trafik polisi aracını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayarak, süratliyse hemen hızını azaltıyor.

Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu, ancak yanından geçerken anlaşılabiliyor. Maket polis araçları belirli sürelerle başka noktalara da koyulacağı bildirildi.