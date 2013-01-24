Makine Mühendisler Odasında Görev Değişimi

Makine Mühendisleri Odasında düzenlenen devir teslim töreninde mevcut Başkan Hakan Özcan sağlık sorunlarının olması nedeniyle görevini yönetim kurulu üyesi Mustafa Özkan’a devretti. Mustafa Özkan yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan seçim sonrası başkanlık görevine getirildi. Devir teslim töreninde konuşan Özcan, “Bugün Makine Mühendisleri Odasında bir görev değişikliği söz konusu. Uzun sürelerce görev yaptığım, çeşitli kademelerinde görev aldığım ve son olarak Makine Mühendisleri Odasında yürüttüğüm başkanlık görevimi sağlık sebeplerimden dolayı Mustafa Özkan’a devrediyorum. Mustafa beyde öğrenciliğinden bu yana odamızda görev alan çok değerli bir arkadaşımız. Bu görevi de layığı ile yürüteceğine inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkanlık görevine gelen Mustafa Özkan ise, “16 yıl büyük özveri ve fedakarlıklarla çeşitli kademelerden geçerek yönetim kurulu başkanlığını yürüten değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sağlık sebeplerinden dolayı görevini bırakmak zorunda kaldı. Ülkemize, milletimize, Kayserimize ve üyelerimize hizmet etmek için devraldığımız bayrağı inşallah layığı ile yürüteceğiz” şeklinde konuştu.