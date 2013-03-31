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Malatya-Kayseri Yolunda Kaçak Sigara Operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 6 bin 940 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya-Kayseri Yolunda Kaçak Sigara Operasyonu
 Malatya'nın Darende ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 6 bin 940 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya-Kayseri karayolu üzerinde uygulama yaparken şüphelenilen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sigaraların bulunduğu araca öncülük eden otomobil de polisler tarafından durduruldu. Araçlarda bulunan V.T. (43), M.A. (51), S.Y. (50) ve M.B. (68) adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Yapılan aramada başka şahıslara ait 2 ehliyet bulundu. S.Y’nin üzerinden ise kendine ait olmayan ehliyet ve 1 adet 50 liralık sahte banknot çıktı. Uyuşturucu madde ticaretinden sabıkası olduğu belirlenen şahıslardan V.T.’nin arandığı tespit edildi. (İHA)
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