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Mantar Toplamaya Gitti Ölü Bulundu

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, dün sabah saatlerinde mantar toplamaya çıkan 70 yaşındaki Rahim Aydeniz, ölü olarak bulundu.

Mantar Toplamaya Gitti Ölü Bulundu
Edinilen bilgiye göre, Bünyan Canicedit Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki Rahim Aydeniz’in Pazar günü sabah saatlerinde mantar toplamak için araziye çıktığı öğrenildi.
Rahim Aydeniz’den uzun süre haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu ve arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında Rahim Aydeniz’in cansız bedeni Mercimek tepesi mevkiinde bulundu.
Bünyan Belediyesi tarafından da sık sık kayıp ilanı verildiği öğrenilen Rahim Aydeniz’in kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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