Mantıdan Yapılan Türk Bayrağı Büyük İlgi Görüyor

81 İlde Şanlı Bayrağım Projesi çerçevesinde her ilin kendine özgü ürünleri ile yapılan Türk bayrakları, Kayseri'de ziyarete açıldı. Serginin açılışına Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu yöneticileri ve öğrenciler katıldı.







Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şehmus Günaydın tarafından ziyarete açılan sergide, öğrencilerin gösterisi büyük alkış aldı. Vali Günaydın, sergide yapılan bayrakları incelerken en çok ilgiyi bin 500 Kayseri mantısı kullanılarak yapılan Türk bayrağı gördü. Sergiyi ziyaretinin sonunda Kayseri Valisi Günaydın'a Kayseri mantısı ile yapılan Türk bayrağı hediye edildi.







Sergi ile ilgili bilgi veren Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu Müdürü Mukaddim Aktaş, "81 ilde Şanlı Bayrağım Projesi etkinliği Konya'da iki öğretmen tarafından başlatılmış Türkiye'nin 81 vilayetinde her ilin kendi figürleri ile Türk Bayrağı yapıldı. Amaç burada çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisini kazandırmaktır. Okulumuzdan da Selma Yumlu öğretmenimiz Kayseri mantısı ile bir bayrak oluşturarak bu projeye katıldı. Oluşturulan bayraklar ülkemizdeki diğer illerde sergileniyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'nin de girişimleri ile bayraklar Kayseri'ye getirildi ve iki gün boyunca sergilenecek" dedi.







Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Selma Yumlu, "Mantımızı velilerimiz ve öğrencilerimiz le birlikte hazırladık. Birinci gün mantımızı kuruttuk ve fırınladık. İkinci gün yapıştırması, üçüncü gün ise boyama işlemini gerçekleştirdik. 35'e 50'lik çerçeveye yaklaşık bin 500 civarında mantı sığdırdık" diye konuştu.

