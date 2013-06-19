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Manzara Seyreder Gibi Yangını İzlediler

Kayseri’de bir dükkanda çıkan yangını mahallelinin manzara seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.

Manzara Seyreder Gibi Yangını İzlediler
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Dikdere Sokak'ta bulunan Aktem Apartmanı'nın altındaki bakkal dükkanında yangın çıktı. Dükkanın altında bulunan depodaki kartonlardan çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrasında oluşan yoğun duman, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Yangında can kaybının olmaması sevindirirken, alevlere müdahale eden bazı itfaiye ekiplerinin dumandan etkilendiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ise yangını manzara seyreder gibi izlemesi dikkat çekti. Vatandaşlar, çimlerde oturarak itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi.
Bakkal dükkanının sahibi ve ailesi büyük üzüntü yaşarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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ahmet türkmen 5 yıl önce

eğtimsiz kişilerin bu tür olaylara müdahale etmemesi doğru olan. üstelikte itfaiye ekipleri orda iken.

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