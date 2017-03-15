Mardin’de terör saldırısı: 2 şehit

Mardin'de PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu.
Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.
Terör saldırısının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
AA
Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.
Terör saldırısının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
AA