Market Fareleri Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Mimarsinan Mahallesinde A.T.’ye ait iş yerinin kilit ve camını kırarak 2 bin TL değerinde sigara ve 105 TL para çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olarak T.S., M.A. ve yaşı küçük olan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltındaki 3 kişinin yapılan sorgulamaları sonrasında adliyeye çıkarıldığı ve mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. (iha)

