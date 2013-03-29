Maskeli Hırsızlar Yakalandı

Alınan bilgilere göre, hafta başında Kayseri-Malatya kara yolu Ekrek Beldesi Kavşağı yakınlarındaki akaryakıt istasyonuna gece saat 03.00 sıralarında gelen maskeli 2 kişi, istasyonda çalışan 2 kişiyi ellerinden bağlayarak etkisiz hale getirdi. Maskeli soyguncular, istasyonun kasasında ve çalışanların üzerinde bulunan 17 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu, maskeli soyguncular, Bünyan Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bünyan Adliyesine çıkarılan zanlılar, mahkemeye sevk edildiler. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildiler. (İHA)

