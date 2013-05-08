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Maskot Belli Oldu Sıra İsimde

Kayseri'de sosyal kültürel hayata renk katacak Anadolu Harikalar Diyarı'nın maskotu belirlendi.

Maskot Belli Oldu Sıra İsimde
Özellikle Kayseri'de oldukça sık görülen ve halk arasında "geleni" veya "gelengi" olarak adlandırılan yer sincabının karikatürize edilmiş halinden ortaya çıkan sevimli hayvan, Anadolu Harikalar Diyarının maskotu oldu.
İçerisinde 10 ayrı etkinliği barındıran ve Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip tematik parkı Anadolu Harikalar Diyarı'nın maskotu, sevimli yer sincabı oldu. Gençlerin ve çocukların sevgilisi olacak maskotun ismini belirleme heyecanı ise Kayseri halkına bırakıldı. Maskotun ismini belirlemek için anket başlatan Büyükşehir Belediyesi, herkesi www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlanan ankete katılmaya ve maskotun ismini belirlemeye davet etti.
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Mehmet camci 5 yıl önce

Güzel sevimli bir hAyvan ismini de Kays koyalım peygamber efendimizin amcasının ismi

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