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Maydonoz Bahçesinde Yatan Köpeği Vurdu

Kayseri’de, maydonoz bahçesinde yatan köpeği av tüfeği ile vuran bir kişi gözaltına alındı.

Maydonoz Bahçesinde Yatan Köpeği Vurdu
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Bebek Caddesi’nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Ş.Ç.’nin, yetiştirdiği maydonozların arasında yatan köpeği av tüfeği ile ateş ederek vurduğu öğrenildi.
Vurduğu köpeği çöp konteynırının yanına bırakan Ş.Ç.’nin polis tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (iha)
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... 5 yıl önce

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