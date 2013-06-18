Maydonoz Bahçesinde Yatan Köpeği Vurdu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Bebek Caddesi’nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Ş.Ç.’nin, yetiştirdiği maydonozların arasında yatan köpeği av tüfeği ile ateş ederek vurduğu öğrenildi.

Vurduğu köpeği çöp konteynırının yanına bırakan Ş.Ç.’nin polis tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (iha)

