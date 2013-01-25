Mazgal Hırsızları Polisten Kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, 38 VF 541 plakalı araç sürücüsü, trafik polisinin uygulamasında dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Polis, dur ihtarına uymayarak kaçan aracın peşine düştü. Uzun bir kovalamaca sonucu, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 38 VF 941 plakalı araç ile yakalanan M.T. (17), B.A. (17) ve C.A. (15) gözaltına alındı. Kaçan şahıslar, kovalama esnasında polis aracına çarptı. Çarpma sonucu polis aracında ve hırsızların kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

Minibüsün içerisinde 9 adet mazgalla yakalanan hırsızların, mazgalları nereden çaldıkları henüz tespit edilemedi.

Hırsızlık zanlıları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi ve doktor muayenesinden geçirildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (iha)

