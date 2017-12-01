MAZLUMDER haklarımızı tanıtmayı sürdürüyor

Her hafta ayrı bir konuda insan haklarını tanıma ve kullanma alışkanlığı kazandırma amacı ile başlatılan ve 9 hafta sürecek olan insan hakları seminerlerinin bu haftaki konusu “Sağlık haklarımız”, konuşmacı ise Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Faruk Doğan’dı.



Yoğun bir katılım ve ilgi ile takip edilen seminer, soru cevap bölümü ile 2 saate yakın sürdü.



Aile hekimliğine müracaattan, hastaneden tedavi müracaatına, randevulu muayeneden ilaç alımında katkı payına, ambulans çağırmaktan yaşlı hasta bakımında devlet desteğine, acil servislere müracaatta devletin acil kategori değerlendirmesine kadar birçok konuda detaylı ve açıklayıcı bilgiler veren Faruk Doğan, seminer için MAZLUMDER’e müteşekkir olduğunu bildirdi.



Sağlık alanında yaşanan sıkıntıların büyük bölümünün vatandaşın konuyla ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklandığını bildiren Doğan, MAZLUMDER’in insan hakları seminerlerinin çok faydalı olduğunu ve önemli bir açığı kapatacağını bildirdi.



MAZLUMDER Şube yetkilileri, insanımızı hakları konusunda bilinçlendirmeye, bilinçli vatandaş, sorumluluklarını bilen bireyler oluşturmak yolunda çalışmalarının devam edeceğini bildirerek katılımcılara ve konuk başkana teşekkür ettiler.



(Kurum haberi)







