Mazlumder iftarında Asrı-Saadet konuşuldu

Kadın-erkek yüzlerce üye ve gönüllü ile bürokrasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi Mazlumder iftarına yoğun ilgi gösterdi.

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Melikgazi, Kocasinan ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de katıldığı Mazlumder Geleneksel İftarının misafir konuşmacısı dava ve fikir adamı Eflatun Saygılı idi.

Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş’ın selamlama konuşması ve okunan duadan sonra kürsüye gelen Eflatun Saygılı, İslam Tarihinde sahabeler dönemi ve onların örnek Müslümanlığını ortaya koyan bir konuşma yaptı.

Müslümanların mutlaka hayat kitabımız Kuran’ı Kerim’i anlayarak okumaları gerektiğini söyleyen Eflatun Saygılı, “Sahabelerin Peygamberden öğrendikleri Kurani hayatı adaletle tatbik ettiklerini özellikle Hz. Ömer dönemindeki adaletli yönetim anlayışının bir çok insanın İslamı kabul etmelerinde etkili olduğunu söyledi. Müslümanların sahabeyi örnek alan bir İslam anlayışını hayatlarına aktarmaları gerektiğini söyleyen Saygılı, “İslam ancak adaletli bir hayat yaşanırsa anlam kazanır ve kabul görür” dedi.

Safa Düğü Salonu’ndaki iftar programının ardından Teravih namazına müteakip Hilal Eğitim ve Kültür Derneği’nde toplanan Mazlumder dostları ile bir araya gelen Eflatun Saygılı, burada Osmanlı’nın son döneminde Hicaz İmamı Şerif Hüseyin’in Osmanlı’ya ihaneti ve İngilizlerle yaptığı ihanet anlaşması bunun Osmanlı ve İslam Dünyası’na zararları konusu içeren bir konuşma yaptı.

Şerif Hüseyin’in ömrünün son günlerinde yaptığı ihanetten pişmanlık duyan bir insan haline geldiğini belirten Saygılı, Osmanlı’ya ve İslam Dünyası’na ihanet ederek İngilizlerle işbirliği yapan hiçbir kimsenin iflah olmadığını bildirdi.

15 Temmuz Darbe Kalkışmasının! kökü dışarıda bir ihanet örgütü tarafından yapıldığını söyleyen Saygılı, “Millet dünyada örneği az görülen bir cesaretle sokaklara çıkıp şehitler ve gaziler vererek iradesine sahip çıktı devleti ve milletin geleceğini kurtardı” diye konuştu.

Davet için Mazlumder Kayseri Şubesi’ne teşekkür ettiğini bildiren Eflatun Saygılı, kendisinin de kurucuları arasında olduğu Mazlumder’in etnik ayrımcılıktan arınarak erdemli yürüyüşünü yeniden yakalayıp yoluna devam etmesinden memnun kaldığını bildirerek bu konuda emek verenlere teşekkür etti.