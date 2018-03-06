MAZLUMDER Kozaklı’da toplandı

Kayseri şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren toplantıda 28 Şubat darbe dönemi mağdurlarının yeniden yargılanması, yargılamalarda meydana gelen gecikmeler, çocuklara yönelik istismarlar, Suriye’de doğu Guta bölgesinde yaşanan katliamlar MAZLUMDER’in birçok şubede devam ettirdiği hak arama seminerleri ve diğer gündem konuları görüşüldü.



MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek; “Kayseri ve diğer illerden katılan temsilcilere ve üyelere teşekkür etti.



MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan ise Kayseri Şube yetkililerine gösterdikleri yakın ilgi ve ev sahipliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarı temenni etti.



Toplantıda 28 Şubat mağdurları için yapılan açıklamaların tartışılarak, bundan sonraki süreç için yol haritası çizildi.

Ayrıca Yargı alanında yaşanan problemler, İfade hürriyetine yapılan itham, soruşturma ve tutuklamalar konusunda çalışma yapılması. Okullarda ve STK’lar da insan hakları eğitimi çalışmalarının nisan sonuna kadar tamamlanması. Karakolların ve cezaevlerinin işleyişi konusunda incelemeler yapılması. Tabipler Birliği, Barolar Birliği ve Mimar ve Mühendisler Birliği faaliyetleri hakkındaki yasa teklifleri hakkında inceleme. 28 Şubat, diğer darbe dönemleri ve kuruluştan bugüne MAZLUMDER faaliyetleri hakkında sinevizyon ve bülten hazırlanması. İşgalci İsrail’in alıkoyduğu, deport ettiği kişiler konularında fikir birliğine varıldı.



Kurum Haberi



