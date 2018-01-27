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MAZLUMDER seminerleri sürüyor

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler için başlattığı insan hakları konusunda bilinç oluşturmaya yönelik seminerleri devam ediyor.

MAZLUMDER seminerleri sürüyor
Dernek bünyesinde 9 haftadan bu yana devam eden seminerlerin sonuncusunda Eğitimci, Araştırmacı - Yazar Hacı Sarı “Eğitim ve Meslek Edinme hakkı’ nı anlattı 
Yoğun bir katılımla devam eden seminerde katılımcıların sorularına da cevap veren Hacı Sarı, “Türkiye toplumunda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde eğitim kurumları kırsaldan ziyade şehirlerde faaliyet göstermişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında okullaşma ve okur yazar oranı zamanın imkansızlıkları nedeniyle fazla gelişmedi. Bugün ülkemizde eğitim ve öğretim okullarda ve aynı anda yapılıyor. Sık sık bakan değişimi ve sistem değişikliği istenen donanımda ve başarıda insan yetiştirmeyi zorlaştırıyor. İlk ve orta öğretimi düzenleyen 4+4+4 yıllık dönemlerin, ilk 4 yılı ilkokul, 2. 4 yılı ortaokul ve son 4 yılı da lise olarak tasarlanmıştır. Eğitimde yönlendirmeli ve yeteneğe göre insan yetiştirme uygulamasında başarılı olamadık. Meslek liselerimizin oranı diğer liselere göre daha geride olup ara eleman ihtiyacını karşılamakta ne yazık ki beklenen seviyeye ulaşamadık.” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
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