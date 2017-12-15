Mazlumder yöneticileri Başkan Çelik'i ziyaret etti

Mazlumder Kayseri Şubesi Yönetiminin ziyaretinde konuşan Şube Başkanı Ahmet Taş insan hakları ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda 16 Aralık Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 19.00’da ‘İnsan Hakları ve Kudüs’ konulu bir konferans düzenleyeceklerini dile getiren Taş, Başkan Çelik’i konferansa davet etti. Ahmet Taş, hafta sonu ayrıca geçen yıl 17 Aralık’ta yaşadığımız hain saldırıdaki şahitlerimizi anacaklarını Cumhuriyet Meydanı’nda da Kudüs’le ilgili basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Türkiye’nin Kudüs’te öncü rol üstlendiğini vurgulayarak, “Bugüne kadar nerede zulüm gören halk varsa biz o zulmün sonlandırılması için yanlarında olduk. Kudüs’te de olan bitenler hiçbirimizin içine sinmiyor. 15 Temmuz’da nasıl ki her şey hayrına döndüyse, bu olay da Vaka-i Hayriye olur inşallah. Tüm Müslüman ülkelerin uyanışına vesile olur. Zaten halklarda bir bilinç vardı. İslam İş birliği Teşkilatı’nın aldığı kararla bu birlikteliği tüm dünyaya göstermiş olduk. Gönül isterdi ki Suudi Arabistan ve Mısır da bu işin içinde olsaydı. Duamız o ülkelerin yönetenlerinin de bu bilince sahip olması içindir. Dünya’ya birlik olduğunuzu gösterdiğiniz zaman güçlü oluyorsunuz. Yoksa yaptıkları parçala ve yönet mantığı. İnşallah Kudüs olayı Dünya Müslümanlarının bilinçlenmesine vesile olur” diye konuştu.