Mazlumder'den Gazetecilere Ziyaret

Mart ayında yapılan Mazlum-Der Kongresi’nin ardından yeni yönetimi ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret eden Mazlum-der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Mazlum-Der, kurucuları olarak belki Müslüman insanlar olsa da, tüm insanları kapsayan bir kuruluştur” dedi.

Ziyarette bir konuşma yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Mazlum-Der Kayseri'de ki bir çok faaliyette öncü kuruluştur. Kayseri basını ile hep içe içe oldular. Mazlum-Der'in faaliyetleri basın organlarında her zaman yer buldu. Bu ilişkilerimizin yeni yönetimle de devam edeceğine inancım tamdır” ifadelerinde bulundu.

Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ise, “Mazlum-Der kurucuları olarak belki Müslüman insanlar olsa da, tüm insanları kapsayan bir kuruluş. Mazluma kimliğini sormadan, zulüm kimden gelirse gelsin, ona karşı durmak bizim prensibimizdir” şeklinde konuştu.

Akil insanlar hakkında değerlendirmede bulunan Taş, “30 yıldan beri canımızı acıtan PKK terörünü bitirmek için bir sürece girildi. Bu süreçte de bir yandan silah bırakma olayı başladı, bir yandan da Türkiye'de farklı kesimlerden aklı erer diye düşünülen, akil diye düşünülen (biz onlara vasat insanlar, makul insanlar diyoruz) bu insanlar bölgelere göre tespit edildiler. Bu olayı Türkiye toplumuna anlatacaklar. Bunlar iktidarın memuru değiller. Her biride farklı görüşten insanlar zaten. Biz Kayseri'ye gelecek ekiple bizimle ilgili olan kısımda ilgileneceğiz. Onların planı da şehit ailelerini, sivil toplum örgütlerini ziyaret etmek. Bizde gücümüz yettiğince, terörün bitirilmesi için yapılan her çabaya destek vereceğiz” açıklamasında bulundu.