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MAZLUMDER’in hizmet içi seminerleri başladı

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin İnsan Hakları Seminerleri başladı. 8 hafta sürecek ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek olan eğitimlerde her hafta ayrı bir konuşmacı ayrı bir konuyu değerlendirecek.

MAZLUMDER’in hizmet içi seminerleri başladı
MAZLUMDER Kayseri Şubesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen konferanslar serisinin ilk konuğu Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş oldu. Taş; “İnsan haklarının dünü, bugünü” konusunda katılımcılara bilgiler verdi.
 
Taş seminerin başında hak kavramının Hz. Adem’le başladığını, ilk ve en önemli hakkın yaşama hakkı olduğunu ve insanlığın gelişimine paralel olarak haklarında sayısının arttığını ve çeşitlendiğini belirterek; “Haklarımızı yasalardan, kurumlardan ve inanç değerlerimizden alırız” şeklinde konuştu.
 
Ayrıca Kamu hakkının devlet ile vatandaş arasında olduğunu, bu hakkın devlet tarafından verildiğini beyan eden Taş, özel hakkın ise vatandaşlar arasında olduğunu, özel hak noktasında devletin olmadığını sözlerine ekledi. Evrensel haklar ve yükümlülüklerden de bahseden Taş, katılımcıların hak ve ödev konusundaki düşüncelerini de dinledi.
 
MAZLUMDER Şube Başkanı Mehmet Yakut ise amaçlarının hak ve ödevlerinin farkında olan, kendine ve insanlara karşı sorumluluk anlayışını geliştirmiş bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş’a teşekkür etti.
 
Kurum haberi
 
 
 
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