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Mazlumder'in İnsan Hakları Semineri Sona Erdi

MAZLUMDER Kayseri şubesinin 2012 yılı sonbahar aylarında başlayan ve Aralık 2012 de sona eren üyelere ve vatandaşlara yönelik insan hakları seminerleri 2013 yılında da devam etti.

Mazlumder'in İnsan Hakları Semineri Sona Erdi
2013 yılında ihtiyaç duyulan ve talep edilen çeşitli dallarda 6 hafta boyunca MAZLUMDER seminer salonunda devam eden ilkbahar dönemi seminerleri 2013 Mayıs ayı sonunda tamamlandı.
Dilekçe hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, din ve inanç hakkı, hakların korunmasında bireyin, toplumun ve devletin sorumlulukları konularında hukukçular, sendikacılar ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin sunucu olarak katıldığı seminerler bilgilendirme, devamında soru cevap şeklinde aktif bir metotla uygulandı.
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