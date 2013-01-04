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Mehmet Akif Anıldı

Melikşah Üniversitesi ve Yenilmez Sanat Merkezi’nin organize ettiği Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 139. doğum günü anısına "Safahat, Mehmet Akif Dönüyor, Ya siz, Neredesiniz?" isimli oyun Kayseri İl Özel İdaresi Tiyatro Salonu’nda Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi.

Mehmet Akif Anıldı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı oyuna büyük ilgi gösterildi. Melikşahlı öğrencilere duygusal anlar yaşatan oyunun sonunda tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’e Melikşah Üniversitesi Kültür ve Sağlık Dairesi Başkanı Soner Kartop tarafından plaket takdim edildi.
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