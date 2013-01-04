Mehmet Akif Anıldı

Melikşah Üniversitesi ve Yenilmez Sanat Merkezi’nin organize ettiği Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 139. doğum günü anısına "Safahat, Mehmet Akif Dönüyor, Ya siz, Neredesiniz?" isimli oyun Kayseri İl Özel İdaresi Tiyatro Salonu’nda Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi.

04 Ocak 2013 Cuma 13:03