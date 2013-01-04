Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı oyuna büyük ilgi gösterildi. Melikşahlı öğrencilere duygusal anlar yaşatan oyunun sonunda tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’e Melikşah Üniversitesi Kültür ve Sağlık Dairesi Başkanı Soner Kartop tarafından plaket takdim edildi.
Mehmet Akif Anıldı
Melikşah Üniversitesi ve Yenilmez Sanat Merkezi’nin organize ettiği Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 139. doğum günü anısına "Safahat, Mehmet Akif Dönüyor, Ya siz, Neredesiniz?" isimli oyun Kayseri İl Özel İdaresi Tiyatro Salonu’nda Ahmet Yenilmez tarafından sahnelendi.
04 Ocak 2013 Cuma 13:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.