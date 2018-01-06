Mehmet Akif Ersoy Kayseri’de anıldı

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube adına programın açılış konuşmasını yapan Hacı Sarı program hakkında bilgiler vererek, “Yazılı basından, sosyal medyadan noel baba, yılbaşı tatil ve etkinlikleri bu tür değerlerimizin biraz daha gölgede kalmasına sebep oluyor. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi ve Mazlumder Kayseri Şubesinin birlikte organize ettiği Mehmet Akif’i anıyoruz ve anlıyoruz programında şiire ses ve can veren Malik Şahin, Mehmet Akif’ten şiirler sunacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Selim Tunçbilek ise yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemde Türk Milleti adına ne derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Mehmet Akif Ersoy 27Aralık’da hakkı rahmetine kavuşmuş, Türk Milletinin tarihinde ve ülkemizin kaderinde çok önemli izler bırakmıştır. Ben 100 yıl önce ülkemizin beka sorunun baş gösterdiği dönemlerde Akif’in varlığının ne derece önem taşıdığını hepiniz tarafından bilindiği kanaatindeyim. Eğer Akif gibi bir şair mücadele adamı olmasaydı belki Kurtuluş Harbimiz beklenen zafere hiçbir zaman erişemeyecekti. Kuvayi Milliye’nin en önemli sözcülerinden ve ümmetin sesinin evrende sağlanmasını yankılayan bir şahsiyet olarak tezahür etti. Döneminde gerçekten milli bilincin oluşmasında, ümmet bilincinin oluşmasında yüz yıl sürecek belki de etkinin mimarisi olmuştur. 1923 Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bildiğiniz gibi Mısır’da yaşamaya başladı. Şimdi bakın ki Mısırla aramızda böylesine bir köprü kurabilecek böyle bir şahsiyet yok. Ümmet bunun eksikliklerini iliklerine kadar hissediyor. Eğer bugün Mısır’da bir Mehmet Akif’imiz olsaydı, bugün Mısırlı Müslümanlar kilisenin çanlarında heder edilemezdi. Bizim milletimiz ile gerçekten burası ümmetin kalbidir. Bu kalbi hançerlemek isteyenler önce bu ülkenin değerlerine ve şahsiyetlerine saldırıyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda slyat gösterileri, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin seslenmesi ile milli şair anıldı.