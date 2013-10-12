Mehmet Özhaseki’nin Kılıçdaroğlu’na Açtığı Tazminat Davası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasının lehine sonuçlanmasının ardından, "Özür dileseler paralarını geri göndereceğim. Ama bunu söylemeyip halen pişkin pişkin geziyorlarsa; o paraları da alacağım, millete sucuk dağıtacağım, her gün de kafalarına vurmaya devam edeceğim” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftira attığı iddiası ile Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açtığı davada 15 bin TL kazanmıştı. Başkan Özhaseki, Kayseri'de başlatılan Ray-Kitap uygulamasının açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddiaların kabak tadı verdiğini söyledi. Başkan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Davalar hakikaten kabak tadı verdi. Söylemeye bile utanıyoruz. Bizim avukatlar kazanmışlar. Gazeteye vermişler. Haberimde yok onlardan. Şöyle bir şey oldu. Israrla çıkılıp bir şeyler söylendi. İftiralar edildi. Türkiye Cumhuriyeti adalet tarihinde iki kere yargılanmış dava olmaz ama bizim ki iki kere yargılandı. İkisinde de savcıların verdiği karar; bunların hepsi iftira hepsi yalan. Hatta bir konuşmalarından dolayı kınanmasına ve gazetelerde yayınlanmasına karar verildi. Ben 25 - 26 kadar dava açtığımı hatırlıyorum. Bunu 12 tanesi bitti. Bunlardan gelecek paralar 200 milyarı buluyor. Bir kısmı adliyeye yattı, bir kısmı halen yatıyor, bir kısmı temyizden geliyor. Ama o paralar orada duruyor. Vatandaşa sucuk-ekmek olarak dağıtılmaya devam edecek. Kış geliyor, yeniden sucuk ekmek devam edecek” ifadelerini kullandı.

CHP tarafından özür gelmesi halinde, paralarını geri göndereceklerini dile getiren Özhaseki, “Hiç değilse en azından şunu istiyorum. Bir tek cümleyle deseler ki, kusura bakma. O an elimize bir dosya geldi. Biz de bunu söyledik. Özür dileriz deseler, paralarını da geri göndereceğim, başka da ağzımı ölünceye kadar hiç açmayacağım. Ama bunu söylemeyip halen pişkin pişkin geziyorlarsa, o paraları da alacağım, millete sucuk dağıtacağım, her gün de kafalarına vurmaya devam edeceğim.”