Mehmet Uğurlu gençlerle buluştu

Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, ERÜ Kalem Düşünce Öğrenci Kulübü üyelerinin düzenlediği konferansa katıldı.ERÜ İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa, ERÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, ERÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Güllüpınar, İlim Yayma Cemiyeti Şube Müdürü Atabay Çelik, Gazeteci- Yazar İlter Sağırsoy, akademisyenler ve farklı fakültelerden öğrenciler katıldı.Kudüs’e atılan adımın doğru ve isabetli olduğunu vurgulayan Mehmet Uğurlu, “Radyonun icadıyla işitsel medya başlamış oldu. Bu sayede artık hayatımıza şekil veren bir dış etken oluşmaya başladı. Televizyon, sanal medya icat edilince şekillenme hareketleri küreselleşmeye başladı. Medyayı ele geçirenler küresel manada bir güç alıyor ve kendi hegemonyasının sömürgesini devam ettiriyor’’ dedi.‘’Hayatımızı medyanın eline veriyoruz. Tüketim kültürüne ayak uydurmamız için bize televizyon programlarını empoze ediyorlar” diyen Uğurlu; “ Medya öyle bir şey ki düşünün mezhepleri bile o kurup yıktı. Naziler nasıl ki 1. Dünya Savaşında medyayı ele geçirerek kitleleri yönetti. Bu sayede dinleri, insanları değiştirmeye algılarla devam ediyor. İslamofobi adı altında Müslümanları küresel güçler sayesinde dünyaya terörist diye tanıtıyorsa, sürekli aynı fikirleri okuyan, aynı kanalları izleyen insanlar da yanlışları doğru, doğruları yanlış olarak görmeye devam edeceklerdi.’’ dedi.Konferansın sonunda ise İlim Yayma Cemiyeti Şube Müdürü Atabay Çelik tarafından Mehmet Uğurlu’ya günün anısına plaket takdim edildi.