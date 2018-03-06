Mehmetçik vurulduğunda değil unutulduğunda ölür



Hunat Camisinde düzenlenen programda Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından Çanakkkale Savaşı’nın 103. yıldönümü münasebetiyle “103. Yılında Çanakkale Ruhu” temalı, slayt gösterileri eşliğinde konuşma gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin taşı ve toprağının kan ve destan olduğunu belirten Kilci, şunları söyledi:

“Çanakkale; 63 arkadaşıyla binlerce İrlandalı askeri durduran Ezine’li Yahya Çavuş’un, kahramanlığı ve mütevazılığıyla bilinen Seyit Onbaşı’nın ve en önemlisi ise siperler arası mesafe sekiz metre olup imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı yerdir. Çanakkale’nin girişinde Gelibolu yarımadasında çok güzel bir söz yazar: ‘gel ve gör, sus ve dinle, sizi bekliyor Gelibolu yarımadası, sizi bekliyor Çanakkale’ diye. Çanakkale ruhu bu nedenle gelecek nesillere aktarılmalı. Çanakkale harbinin en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz derki: ‘Memleketimin toprağı döşek, gökyüzündeki ay ve yıldızlar yorgan, taşı ise yastık oldu.’ Kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anmak hepimizin borcu ama en büyük borç Çanakkale’ye giderek Şehitlikleri görmek o ve şehitlerimize bir Fatiha okumaktır.”



“Mükemmel tarihimizi örnek almalıyız”



Kilci, "Çanakkale´de yaşananlar bir savaştan çok bir var olma mücadelesiydi. Yokluk içindeki ordumuz, kendisinden çok büyük imkânlara sahip kuvvetlere karşı kahramanca bir direniş gösterdi. İşte geleceğin anneleri babaları olarak bizler, bu mükemmel tarihimizden örnek

almalı ve bizden sonrakilere de bu şanlı tarihimizin şuurunu aktarmalıyız. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? diye bir söz var. Her ikisi de çok bilir ancak, bazen okuyan unutur, gezense unutmaz. Bir Mehmetçik tertemiz alnından vurulduğunda ya da toprağa düştüğünde ölmüyor. Mehmetçik unutulduğunda ölüyor. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki; asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.



Tesbihat ve Kur’an-ı Kerim okunması sonrası İl Müftüsü Güven, Afrin'de önemli bir operasyona imza atan Kahraman Mehmetçik için dualar etti. Şehitlerimiz için rahmet dilendi ve gazilerimize acil şifalar temennisinde bulunuldu.



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