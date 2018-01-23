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Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Yörük çadırından gelen teyze Mehmetçiği ziyaret ederek kurban kesmişti. Afrin'e müdahale için Hatay'da bekleyen Mehmetçik, cephede Yörük teyzeyi unutmadı.

Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı
Tankların önüne yatırılıp kesilen kurbanın kanını, askerlerimizin alnına çalan Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etmişti.
“Allah razı olsun Yörük teyze”
Askerlerimiz Yörük teyzeye füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "Yörük teyze Allah razı olsun 22.01.2018" yazıldı.

(takvim)
 
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