Mehmetçik Yörük teyzeyi unutmadı

Tankların önüne yatırılıp kesilen kurbanın kanını, askerlerimizin alnına çalan Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etmişti.
“Allah razı olsun Yörük teyze”
Askerlerimiz Yörük teyzeye füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "Yörük teyze Allah razı olsun 22.01.2018" yazıldı.
(takvim)
“Allah razı olsun Yörük teyze”
Askerlerimiz Yörük teyzeye füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "Yörük teyze Allah razı olsun 22.01.2018" yazıldı.
(takvim)